El partido entre Corea del Sur y República Checa, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio (en la ronda inicial de enfrentamientos para el Grupo A), durante el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejó más que una victoria para el país asiático.

A través de redes sociales, la influencer surcoreana Yoon Su-jin, mejor conocida como Ino Cat, denunció que había sido víctima de racismo y discriminación por parte de un aficionado mexicano que se encontraba sentado detrás de ella en el Estadio Guadalajara (AKRON). Por medio de su perfil oficial de Instagram, la creadora de contenido compartió un video en el que se le ve feliz y emocionada de estar en el partido apoyando a la selección de su país, así como saludando a la cámara.

Las imágenes muestran al hombre llevar sus manos a sus ojos y estirarlos para rasgarlos, haciendo referencia a las facciones de la creadora de contenido, quien nota el gesto y cambia su semblante, quedando visiblemente incómoda. La influencer denunció el suceso escribiendo en su publicación: "Punto de vista: Viajaste por todo el mundo para asistir al Mundial... y experimentaste racismo".

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El video se volvió viral rápidamente y desató indignación por parte de usuarios, quienes lograron identificar al mexicano como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ).

Mexicano ofrece disculpas tras realizar gesto racista a influencer surcoreana en el partido de Guadalajara e informa su renuncia

Luego de convertirse en un personaje viral por su gesto "discriminatorio y racista" durante el partido de Corea del Sur vs. República Checa, Ulises Bernal Miramontes se pronunció públicamente respecto al incidente.

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En un video difundido a través de redes sociales por diversos medios locales, Bernal compartió que se siente "muy arrepentido" de haber perpetrado dicha acción y ofreció una disculpa pública a la influencer surcoreana.

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Creadora de contenido surcoreana Ino Cat acusa racismo durante partido en Guadalajara; desata polémica en redes. Foto: Captura de pantalla / Instagram @inocat_t

“Siempre que viene un extranjero a México, queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este vídeo, para ofrecer una disculpa pública a Ino Cat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados en el partido de Corea en el Estadio de Guadalajara”, comentó en el video.

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Agregó que extiende la disculpa a toda la comunidad coreana, a la extranjera y a los mexicanos que no se sienten identificados con sus acciones.

En el mismo video Bernal Miramontes informó que ya presentó su renuncia al cargo como presidente del CITGEJ. “El día de hoy, en la mañana, también presenté mi renuncia al cargo del Colegio de Ingenieros al cual representaba, porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos. Esto es algo que solamente es a título personal y asumiré las consecuencias como debe de ser”, puntualizó.

Por último, afirmó que ya contactó a la influencer coreana para platicar sobre la posibilidad de disculparse directamente y en persona.

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Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien fue exhibido en redes sociales realizando gestos racistas y burlándose de una influencer coreana conocida como Yoon Su-jin, durante un juego de fútbol celebrado en el estadio Guadalajara, como parte del Mundial, mediante un video ofreció… pic.twitter.com/WGHXPZY7JW — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) June 14, 2026

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