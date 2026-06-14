El pasado sábado 13 de junio falleció una mujer, luego de ser lanzada desde un puente sin el equipo de seguridad durante una actividad de 'bungee jumping' o salto en bungee, en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil.

Según lo reportado por la Policía Militar, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana (hora local) en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior de la demarcación brasileña.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, dos instructores levantaron a la joven para lanzarla, no obstante, no se colocaron correctamente los arneses y cables de seguridad, provocando que la joven fuera aventada al vacío sin ningún tipo de protección. La caída le causo un politraumatismo y eventualmente, la muerte.

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HORRIFIC FOOTAGE: A 21-year-old woman was pushed off a 40-meter bridge in Limeira, Brazil by bungee jump workers who failed to attach her safety rope. She died from the fall. pic.twitter.com/KdZ51iZ2ab — Open Source Intel (@Osint613) June 13, 2026

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular las redes sociales. En él se puede escuchar la reacción de las personas presentes en el puente al percatarse que la mujer había sido lanzada sin cuerda.

Según información del medio brasileño "G1", la víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y al menos seis personas resultaron detenidas por el suceso. Se reportó que dos de ellas intentaron huir hacia la zona boscosa tras el incidente, pero lograron ser capturadas por el helicóptero de la Policía Militar.

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¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas?

La víctima del incidente fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.

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La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de 21 años. Foto: Redes sociales

De acuerdo con diversos medios, la joven era originaria de Jandira, un municipio en São Paulo, y contaba con títulos en Educación Física y Gestión Deportiva. A través de redes sociales compartía contenido relacionado con la naturaleza y las actividades en exteriores.

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Horas antes del incidente publicó fotos a su perfil de Instagram que mostraban el lugar del salto, las pulseras de identificación de la actividad y bromeó sobre la situación diciendo: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?".

Últimas publicaciones de Maria Eduarda, en las inmediaciones del sitio de bungee jumping. Foto: G1

Por medio de plataformas sociodigitales también compartía su afición por el club polideportivo brasileño Santos Futebol Clube, además de publicar contenido de estilo de vida, ejercicio y deporte.

*Con información de EFE.

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