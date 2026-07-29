El actor británico Tom Chadbon, recordado por interpretar al Alto Septón Maynard en "Juego de tronos", falleció a los 80 años.

La noticia fue dada a conocer el pasado fin de semana por Fantom Events, una empresa de eventos con la que Chadbon colaboró en diversas ocasiones, a través de una publicación en redes sociales.

"Siempre fue un hombre cálido y amable con quien trabajar, y enviamos nuestras condolencias a su familia en este triste momento", escribió la compañía.

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Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

Chadbon desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en la televisión británica y una de sus actuaciones más recordadas fue en "Doctor Who", donde en 1979 interpretó al detective privado Duggan en la historia City of Death, protagonizada por Tom Baker. La trama, ambientada en París, seguía un plan para robar la Mona Lisa.

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El intérprete regresó a la serie en 1986 para dar vida a Merdeen en "The Mysterious Planet". Además, participó en producciones como "Where the Heart Is", "The Bill", "Midsomer Murders y Casualty", serie a la que se incorporó en 2008.

Una de sus últimas apariciones en televisión fue en "Juego de tronos", donde en 2017.

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