En lo que ha sido el presunto triunfo de Rhaenyra por el Trono de Hierro, en la nueva temporada de La casa del Dragón, ha tenido que ver un mexicano.

El cinefotógrafo Alejandro Martínez, quien en México es conocido por dar el look visual a cintas como El candidato honesto. Ahora, fue encargado de lo mismo en los episodios dos al cuatro, ya disponibles en HBO Max.

Si en las temporadas anteriores tuvo que hacer uso de su habilidad de velas y la luz lunar para iluminar escenas, ahora pudo usar más herramientas, pues son capítulos contiguos.

“Cuando filmas cosas seguidas y no tienes capítulos salteados, lo atacas como si fuera una película. Yo sabía que era el pivote entre algo que finaliza, que se venía gestando desde la temporada uno, pero también es un puente para lo que sigue”, dice a EL UNIVERSAL.

“Rhaenyra regresa al trono y era ver cómo lo asume, cómo lo retoma. En el dos todo es triunfal, abierto, así que usamos mucho al sol (en iluminación). En el tres, es ver que quizá no está muy cómoda en el trono, es muy íntimo. Y, en el cuarto, se trataba de mostrar que acababa una cosa, pero empezaba otra”, detalla.

Alejandro Martínez: el mexicano que ilumina el regreso al Trono de Hierro

Un fantástico viaje

La casa del dragón es la precuela de la saga Game of thrones (Juego de tronos), trama de fantasía donde distintas casas nobiliarias luchan por el poder y, desde 2011 y durante ocho temporadas, atraparon al público.

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La actual serie se ubica dos siglos antes de la historia conocida, siendo encabezada por Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy (Amores prohibidos).

Para concentrarse mejor en el look requerido, Martínez eligió sólo leer los episodios que le tocaban, sin saber lo que vendría en los posteriores.

“Por vez primera en mi vida profesional tomé esa decisión, así que sólo me concentré en mis episodios e hice mi película (de tres horas). Lo hice justo para no saber de cosas que no me beneficiaban y espero que el experimento haya servido”, apunta.

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Fue prácticamente un año en el que Martínez se trasladó al Reino Unido entre la preparación y el rodaje de la serie. Y más que trabajar en foros, donde había construcciones reales, el problema fueron lo exteriores de Gales, donde el viento y el clima hicieron aún más complejos los trabajos.

“Si quieres lluvia, hay sol o al revés, pero el viento era lo complejo porque si quieres ‘tapar’ el sol (con cubiertas sobre el set) pues no se podía. Es un clima caprichoso y ahí era donde había que buscar. No fueron muchos días así, pero si era el reto a cubrir”.

Ya se aprobó una nueva temporada de La casa del dragón, pero Martínez, que cuenta en su filmografía con otras series estadounidenses comoMan on fire desconoce si estará.

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