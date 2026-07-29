Mientras Mariana Echeverría recibió aplausos y buenos comentarios en redes tras reaparecer como panelista de "La casa de los famosos México 2026" con varios kilos menos, su excompañera de reality Gala Montes se lanzó contra la conductora y contra la hipocresía del público, por haberla supuestamente "perdonado" sólo porque bajó de peso.

En redes, Gala Montes lamentó que la gente sea hipócrita y que ahora supuestamente ya amen a Echeverría, quien salió muy funada tras su participación en "La casa de los famosos 2".

"Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso, se inyectaron Ozempic que está de moda, no pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca", expresó.

Después, en un En Vivo, Gala reflexionó sobre el regreso de Mariana, le recomendó que sanara enfocándose en su familia, pues ella sabe lo que es que en una empresa te hagan sentir mal por el aspecto físico.

"Yo he trabajado para empresas que me han hecho sentir m***. No creo que ese sea el lugar indicado para tu alma para sanar", expresó.

Gala cuestionó que después de tener dos hijos haya bajado de peso por disciplina del ejercicio, recordó que nunca la vio hacer ejercicio en "La casa", por lo que le pidió que no mintiera sobre su método para cambiar su físico.

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Mariana Echeverría causó sensación en redes por su regreso a la televisión.

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"Yo nunca te vi hacer ejercicio, entonces tampoco digas mentiras, tampoco se vale mentirle a la gente porque mi sobrina te está viendo y mi sobrina sí piensa que estás haciendo ejercicio".

Montes le hizo un llamado a Mariana recordándole que la gente que la ve y que puede sentirse confundida por el mensaje que está dando tras su reaparición.

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"Te ve gente que tiene problemas alimenticios, problemas con su cuerpo y tú llegas y 'estoy flaquísima ya resolví los problemas de la vida'. No mamacita queremos decirte que aquí comienzan tus problemas".

Mariana Echeverría retornó a la televisión tras dos años de ausencia, tiempo en el que dijo, se renovó.

"Regreso renovada, en paz, feliz y en la mejor versión de mí. Con mi familia completa, el corazón lleno y rodeada de personas que me quieren de verdad".

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