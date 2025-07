Mariana Echeverría sorprendió a sus seguidores al compartir, en sus redes sociales, un video que muestra el momento exacto en que nació su hijo Leo.

Este pasado 30 de junio, la exparticipante de "La casa de los famosos México" dio la bienvenida a su segundo bebé, fruto de su matrimonio con el futbolista Óscar Jiménez; incluso, publicó la primera fotografía del pequeño.

"Con el corazón rebosante de amor, celebramos tu llegada, nuestro amado bebé arcoíris. Has llegado para llenar de luz un lugar que alguna vez conoció la sombra", escribió.

Sin embargo, lo que realmente conmovió a los usuarios fue la grabación que subió a su cuenta de Instagram y en la que se muestra a detalle, y sin ningún tipo de censura la cesárea a la que fue sometida para la llegada de su bebé.

Según la propia actriz, la publicación de este material fue para rendir un homenaje a las madres y al milagro de dar vida, experiencia que calificó como "jodidamente hermoso".

"No fue solo un parto… Me partí en mil pedazos y al mismo tiempo me armé de nuevo, más fuerte, más mamá, más yo. Parir duele. Cansa. Desarma. Pero también te conecta con algo sagrado", escribió.

La conductora dio la bienvenida a su segundo hijo. Foto: Captura de pantalla.

En las imágenes se puede ver el instante en el que los doctores reciben al pequeño Leo y la reacción de Mariana, aún en la plancha del quirófano, al escuchar llorar a su hijo.

"Cuando lo sentí en mis brazos por primera vez, el tiempo se detuvo. No importaba el cansancio, ni el miedo, ni el dolor… solo estábamos Leo, Oscar y yo, latiendo juntos, reencontrándonos", agregó.

Para Mariana, el nacimiento del bebé significa una etapa de sanación personal. Antes de este embarazo, enfrentó la pérdida de un embarazo.

“Gracias, cuerpo mío, por resistir y darlo todo. Y gracias, vida, por este sacudidón de amor que me transformó para siempre”.

Aunque los comentarios en la publicación fueron desactivados, la publicación ya rebasó los 120 mil me gusta entre famosos, fans y usuarios.

