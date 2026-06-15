Cancún, Q. Roo. - Cuatro autobuses y una camioneta tipo van resultaron con pérdida total tras un incendio registrado la mañana de este lunes en el encierro de unidades de transporte de la empresa Del Valle, ubicado sobre la avenida Miguel Hidalgo, conocida como Ruta 5, en la Supermanzana 73, en la ciudad de Cancún.

El siniestro movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Cancún, así como a personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Tránsito, Servicios Públicos Municipales y representantes de la empresa afectada, quienes participaron en las labores para controlar y sofocar el fuego.

El reporte fue atendido durante las primeras horas del día, cuando unidades de emergencia arribaron al encierro de autobuses para iniciar las maniobras de combate al incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas del inmueble.

Lee también Hallan sin vida a joven desaparecido en Oaxaca; investigan causas de la muerte de Yahir A. M

En las labores participaron 22 elementos del Cuerpo de Bomberos, apoyados con carros bomba, unidades de rescate, pipas y personal operativo. Los trabajos fueron coordinados por Pedro Droe.

Como parte de las acciones preventivas, fueron evacuadas 10 personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas durante la emergencia.

[Publicidad]

El balance preliminar de daños indica que cuatro autobuses y una camioneta tipo van fueron consumidos por el fuego, mientras que otras dos unidades de transporte presentaron afectaciones parciales.

Una vez controlado el incendio, los cuerpos de emergencia continuaron en el sitio con labores de enfriamiento para reducir la temperatura en las áreas afectadas y evitar una posible reactivación del fuego.

También se llevaron a cabo acciones para eliminar riesgos adicionales dentro de las instalaciones, entre ellas el retiro de cilindros de gas utilizados para trabajos de soldadura, la inspección de instalaciones eléctricas y el cierre preventivo de una sección del taller debido al riesgo de desprendimiento de concreto.

[Publicidad]

Lee también Américo Villarreal analiza acciones legales contra Los Angeles Times; exige reparación y derecho de réplica

De manera paralela, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito implementaron cierres temporales a la circulación vehicular sobre la avenida Miguel Hidalgo, a la altura de la calle 23 y de la avenida Torcasita, con el objetivo de facilitar el acceso de los vehículos de emergencia y permitir el desarrollo de las maniobras de combate al incendio.

Las restricciones viales permanecieron mientras se realizaban los trabajos de control, enfriamiento y verificación de riesgos dentro del predio.

[Publicidad]

Hasta el momento se mantienen las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.

En tanto, la zona continúa bajo supervisión para descartar nuevos riesgos derivados del siniestro y garantizar condiciones de seguridad en el inmueble afectado.

dmrr/rmlgv