Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que analiza con los asesores jurídicos, para determinar las acciones legales luego de las publicaciones en su contra que realizó un medio estadounidense (Los Angeles Times).

Al concluir la ceremonia cívica de honores, se le preguntó al mandatario tamaulipeco la posibilidad de implementar acciones legales por dicho tema, a lo cual respondió:

“Estamos analizando eso con gente que nos asesora en el campo jurídico legal, para ver las condiciones también de estos medios de comunicación a las leyes norteamericanas”.

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Y añadió: “Pero sí estamos exigiéndole también una, reparación, verdad y una condición de que también nos den los mismos espacios de divulgación y la condición mediática que armaron, porque, como decíamos a veces, que comienza a haber propaganda disfrazada de noticia y también notas ya con una ruta y pagadas en una relación, aún a pesar de darles información en contra de lo que quieren publicar a los medios o a una persona que se precia de estar haciendo actividad periodística”.

Destacó que, “entonces se analiza y se piensa que pues es una nota prepagada, que de todos modos pase lo que pase. De todos modos ya va a salir, pero que tengan que tener una consecuencia de alguna reparación, cuando menos de disculpa y de publicación en sus medios de lo que ya todos fuimos”.

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Villarreal Anaya dijo que se tuvo oportunidad de información, “tanto de autoridades directamente de la Embajada de Estados Unidos como de sus instituciones de seguridad interior y que también el propio canciller en México también desmintieron esas noticias”.

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“Es lo mismo. Son condiciones con fines políticos, con fines electorales. Se encuentran de repente en un momento propicio para hacerse eco y que ahora quieren responsabilizar un delegado de bienestar cuando se había”, respondió el gobernador.

Y añadió: “¿Cuando se había responsabilizado a un secretario de Bienestar a nivel nacional de ser el responsable de los resultados electorales?

LL