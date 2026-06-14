Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) afirmó que Tamaulipas vive una transformación histórica que lo posiciona como la principal plataforma logística, energética y comercial del país en beneficio de la población.

La transformación “histórica que vive” busca generar beneficios concretos para la población, mediante empleos mejor pagados y nuevas oportunidades para la población.

En su programa dominical “Diálogos con Américo” aseguró que Tamaulipas atraviesa una nueva etapa de crecimiento que la proyecta como uno de los polos estratégicos más importantes para el desarrollo nacional.

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“Tamaulipas es la plataforma logística nacional”, sostuvo el Mandatario al tiempo que destacó que el estado cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, una sólida infraestructura de transporte, una creciente capacidad energética y una posición estratégica en el comercio binacional con Estados Unidos.

Dijo que detrás de esta transformación existe una visión integral que no solo busca atraer inversiones, sino generar beneficios concretos para la población, mediante la creación de empleos, la demanda de mano de obra especializada y nuevas oportunidades para miles de tamaulipecos y tamaulipecas.

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“Somos una potencia en situación energética, somos una potencia en comercio binacional, somos una potencia en logística de movilidad con todas las facilidades: cinco aeropuertos internacionales, tres puertos de altura, mil 400 kilómetros de líneas ferroviarias, 14 mil kilómetros de líneas de carretera —que conectan a Tamaulipas con los principales centros productivos del país y con el mercado más importante del mundo—, todo esto nos va dando la oportunidad en esta posición geográfica privilegiada”, aseveró.

El gobernador recordó que Tamaulipas concentra 19 de los 43 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, de los cuales 11 están destinados al intercambio comercial y ocho al tránsito turístico y vehicular.

Asimismo, moviliza el 42% de toda la carga terrestre que cruza entre ambos países y concentra el 54% del intercambio ferroviario México–Estados Unidos.

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A ello se suma la fortaleza marítima de la entidad. Los puertos de Tampico y Altamira han consolidado a Tamaulipas como la tercera economía marítima del país, mientras que el Puerto del Norte, en Matamoros, abre nuevas oportunidades para la industria energética y el comercio internacional.

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Villarreal Anaya mencionó que esta visión cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha incorporado a Tamaulipas dentro de los proyectos estratégicos nacionales para fortalecer la infraestructura, la conectividad y la competitividad del país, permitiendo mirar nuevamente hacia el norte como una región clave para el desarrollo económico nacional.

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Entre los proyectos prioritarios, refirió, la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, incluida dentro de los 14 proyectos estratégicos nacionales de agua, así como el Corredor Golfo Norte, concebido para fortalecer el comercio y descongestionar los principales ejes carreteros del país.

En materia energética, explicó que Tamaulipas genera actualmente entre 8 mil 400 y 8 mil 500 mega watts y que la entidad se encuentra en proceso de ampliar significativamente su capacidad, mediante nuevas inversiones en generación eléctrica, energía eólica y parques fotovoltaicos.

“Se está construyendo una nueva planta de ciclo combinado en Altamira y nos han autorizado recientemente, y tuvimos una reunión de trabajo con varias empresas para incrementar nuestra capacidad de generación de energía eólica, a través de estos aerogeneradores y también mediante la instalación de parques fotoeléctricos.

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Esto sin duda en estos próximos años, en el mediano y corto plazo, nos va a transformar en ser la primera entidad con mayor capacidad de producción energética a nivel nacional y que es una característica muy importante, porque casi consumimos nosotros alrededor del 65% de la energía que generamos; este superávit es lo que da la oportunidad de que la CFE, a través de sus nodos de distribución, pueda también abastecer a otras entidades con esta gran capacidad industrial”.

mahc