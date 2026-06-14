Culiacán, Sin. – Un nuevo grupo de trescientos elementos del Ejército arribó a la capital del estado, con los que suman 800 efectivos que han sido asignados para reforzar las medidas de seguridad en los últimos siete días, ante los recientes actos de violencia, en los que militares han sido blanco de ataques.

El nuevo contingente de personal del Ejército recorrió, a su llegada a la ciudad de Culiacán, varios sectores urbanos para visibilizar su presencia, antes de llegar a la Novena Zona Militar, donde son alojados.

Arriban 300 nuevos elementos del Ejército a Culiacán. Foto: cortesía

Con este nuevo contingente de trescientos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se van a fortalecer los operativos de vigilancia en los sectores más conflictivos de la capital del estado, sobre todo en La Conquista, en donde en forma reciente personal militar fue atacado a balazos por civiles armados, luego de que se registrara un homicidio.

Arriban 300 nuevos elementos del Ejército a Culiacán. Foto: cortesía

mahc