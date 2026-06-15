El joven de 21 años de edad, Yahir A. M., fue encontrado sin vida en el municipio de Santa María Mixtequilla. Yahir fue reportado como desaparecido desde el pasado 4 de junio de 2026.

Su cuerpo fue encontrado en un área abierta sobre la ribera norte del Río Tehuantepec, y la zona fue acordonada por la Policía Municipal para facilitar la intervención técnica de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los primeros trabajos ministeriales y periciales en el lugar del hallazgo de manera preliminar, según la Fiscalía de Oaxaca, señalan que el joven no presentaba signos o rasgos evidentes de violencia. Por ello, informó, aún se desconocen las causas de su muerte.

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Yahir A. M. fue visto por última vez el 4 de junio de 2026 en Santa María Mixtequilla. Al momento de su desaparición vestía playera lisa de color negro, pantalón de color negro con bolsas, y tenis marca Puma color negro.

Tras el hallazgo del cuerpo, sus familiares directos realizaron una identificación preliminar al reconocer las prendas de vestir y accesorios personales.

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