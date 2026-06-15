Juquila. - Autoridades locales y la Fiscalía de Oaxaca confirmaron el doble homicidio de Carlos Orocio, ex presidente municipal de San Juan Quiahije y de su hijo Celestino Orocio, en la Costa de Oaxaca; Autoridades comunitarias y colectivos exigen justicia por el doble asesinato, demandan no normalizar la violencia en el pueblo Chatino.

De acuerdo con los reportes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los hechos ocurrieron por la noche de este domingo 14 de junio, cuando las víctimas sufrieron una agresión con disparos de arma de fuego mientras se encontraban al interior de una obra en construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapan, en el Sector 4 de la población, en Cieneguilla perteneciente al municipio de San Juan Quiahije.

Luego de conocer los sucesos, arribó al lugar un equipo multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales para realizar las investigaciones correspondientes.

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“Durante el procesamiento del lugar de intervención, el equipo técnico y científico fijó y recolectó diversos indicios balísticos, los cuales fueron debidamente embalados para su análisis en los laboratorios forenses. Asimismo, se realizó el levantamiento de los cuerpos para la práctica de la necropsia de ley correspondiente, la cual determinará científicamente la causa del deceso”, informó la Fiscalía.

El ex presidente municipal de San Juan Quiahije Carlos Orocio, fungió como autoridad apenas en el pasado trienio 2023-2025.

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Autoridades comunitarias y colectivos exigen justicia por el doble asesinato

Por el doble crimen, integrantes del Colectivo Chatino condenaron el asesinato del expresidente municipal y de su hijo, y demandan justicia.

“Desde este Colectivo Chatino condenamos el asesinato de nuestro ex presidente municipal ciudadano Carlos Orocio, y su hijo Celestino Orocio. Nos sumamos a las exigencias de justicia”, demandaron.

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El colectivo reconoció las labores y servicio de Carlos Orocio, durante su administración, “reconocemos, honramos y valoramos su carácter, su congruencia, el servicio y la entereza con la que asumió cada cargo que nuestra comunidad le asignó, siendo el más reciente, la de Presidente Municipal. Durante su gestión, él y todo su cabildo nombrado por la asamblea, se mantuvieron firmes, exigieron y sancionaron temas importantes para nosotros: drogas, seguridad comunitaria, respeto de los terrenos comunales, cuidado del medio ambiente, entre otros”.

Precisaron que estos hechos no deben de dar pie a la normalización de la violencia hacia las autoridades y el pueblo Chatino, “no debemos y no podemos permitir que intereses ajenos al bienestar común nos ganen como pueblo y como sociedad”.

En tanto, la autoridad de San Juan Quiahije reconoció al expresidente como una persona de bien, de trabajo, campesino, que sirvió a su pueblo de forma ejemplar en cada cargo que se le encomendó.

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A las exigencias, las autoridades comunitarias de Santa Catarina Juquila, también expresaron la exigencia para que los asesinatos sean esclarecidos, y el actual presidente municipal reconoció las gestiones de Carlos Orocio durante su administración como edil de San Juan Quiahije.

Apenas por la mañana del sábado fue asesinado Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la Mixteca de Oaxaca. Y el pasado jueves, atentaron contra la vida del edil morenista de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Díaz dejándolo herido de un brazo.

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