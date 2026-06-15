Culiacán, Sin.- Las autoridades judiciales investigan los hechos, en los que una persona de nombre, Alfredo “N”, mantuvo como rehén a una niña de dos años, hija de su pareja sentimental, en una vivienda de la colonia Rincón de Urías, en la ciudad de Mazatlán, la cual amenazo con hacerla explotar con un tanque de gas.

Un reporte de vecinos de la calle Escobar, de la colonia Rincón de Urías, los alertó sobre una fuerte discusión y gritos de una señora en una de las viviendas, por lo que al llegar los elementos de la policía, les avisaron que un hombre con un cuchillo, tenia como rehén una niña de dos años de edad.

Alfredo “N”, presuntamente bajo los influjos del alcohol, amenazo con hacer daño a la menor, ante los intentos de vecinos y policías por rescatar a la menor, situación que se tenso aún más, cuando este los amenazo con hacer explotar un tanque de gas que se encontraba en el interior de la vivienda.

Lee también Los japoneses son arropados durante el FIFA Fan Fest

Por largos minutos, los elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja que arribaron al lugar, intentaron convencer al hombre que liberara a la niña, la cual se encontraba en crisis al igual que la madre, hasta que este al verse presionado, la liberó e intento huir sobre los hechos de las viviendas.

En su persecución, este presuntamente resultó herido de bala en una pierna por elementos de la policía, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido y luego puesto a disposición de las autoridades judiciales.

[Publicidad]

LL