La tarde de este domingo, el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, fue espacio para que mexicanos que observaron el partido entre Países Bajos y Japón arroparan a los nipones.

Desde el inicio del encuentro de futbol, los aficionados mexicanos se acercaron a los seguidores japoneses que portaban las camisetas azules de su selección para alentarlos arduamente en el partido.

Yusuke, un aficionado que viajó desde Tokio para seguir al equipo nacional de futbol de su país, indicó que siempre soñó con ver a Japón jugar en otro país. “¡Es increíble, vamos a ganar!”, expresó tras el segundo gol del equipo japonés, mientras era cargado y celebrado por aficionados capitalinos.

Otros seguidores japoneses también fueron rodeados por asistentes que los abrazaban, los cargaban y les ofrecían bebidas en las tradicionales copas de plástico con forma del trofeo mundialista. “Es como ver Súper Campeones pero en live action”, comentó Michelle, una aficionada presente en el lugar, quien destacó el entusiasmo con el que los mexicanos apoyaban a Japón.

Para celebrar a los aficionados japoneses, había quienes gritaban: “¡Honda!”, “¡Nintendo!”, “¡Gokú!”, “¡Sushi!”, en referencia a marcas, caricaturas y comida japonesa.

Para los seguidores de Países Bajos, los mexicanos gritaban “¡No era penal!”, en referencia a la polémica jugada marcada durante el partido de octavos de final entre México y Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014, que terminó con la eliminación del tricolor.

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En el cuarto día del FIFA Fan Fest, permanecen las vallas metálicas para acceder a la plancha. Están ubicados en 20 de Noviembre y la avenida 5 de Febrero, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan revisiones de mochilas y pertenencias.

A dos calles de distancia del acceso ubicado en 20 de Noviembre, a la altura de República de El Salvador, permanece instalado un campamento de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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