La economía nacional marchó a mayor velocidad que la estadounidense, cuyo ritmo se mantendrá en lo que resta del presente año, de acuerdo con analistas.

México repuntó 1.5% entre abril y junio en comparación con los tres primeros meses del año, indica la primera revisión del Producto Interno Bruto (PIB) que el Inegi presentó este jueves.

El resultado superó el crecimiento de 1.4% previsto por los analistas consultados por Bloomberg y es el mejor desempeño desde finales de 2020, cuando el PIB se expandió 4.3% al restar la inflación y la estacionalidad.

Fuente: Inegi, SHCP, Banco Mundial FMI, Banxico, Departamento de Comercio de Estados Unidos y encuesta quincenal de Citi

El Inegi detalló que las actividades relacionadas con los servicios se elevaron 1.5%, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos. La industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, aumentó 1.6%; mientras que las actividades agropecuarias se aceleraron 3.3%, aunque este sector representa cerca de 4% del PIB total.

México marchó más rápido que su principal socio comercial: Estados Unidos, cuya economía creció 0.4% en el mismo periodo y decepcionó a los analistas, que esperaban un avance de 0.5%.

El Departamento de Comercio puntualizó ayer que las exportaciones netas tuvieron una contribución negativa en el PIB estadounidense, mientras que el consumo personal continuó incrementándose dada la estabilidad del mercado laboral y la inversión se benefició principalmente del gasto en inteligencia artificial (IA).

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Impacto mundialista

El 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol y México fue sede de 13 partidos, cuya derrama económica total estimada ascendió a 65 mil millones de pesos, según la Secretaría de Turismo.

El evento impulsó actividades como turismo, hospedaje, restaurantes, transporte y comercio, así como algunas obras de infraestructura, mencionó el director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García.

“Veremos qué tanto de este impulso logra consolidarse una vez que se disipen los efectos del Mundial”, comentó a EL UNIVERSAL.

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La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, calculó que cerca de dos terceras partes del crecimiento trimestral de México se debió al Mundial.

“El impulso se concentró en las actividades secundarias debido al gasto en construcción anticipado al Mundial en abril y mayo, así como en las actividades terciarias, ante un mayor crecimiento temporal del comercio al por menor y el consumo de servicios asociados al evento”, expuso.

Expertos de Banorte destacaron la recuperación de la construcción, así como el impulso de los servicios por el evento deportivo.

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Explicaron que hay un efecto posterior al Mundial en el turismo, como los viajes pospuestos hacia la segunda mitad del año y una marca país que se traduzca en una mayor demanda por parte de visitantes extranjeros.

El expresidente de la Consar Carlos Ramírez explicó que el rebote del PIB nacional permitió cerrar la brecha entre las economías de México y Estados Unidos, aunque sigue siendo amplia.

En su opinión, México no ha podido aprovechar el buen desempeño económico de Estados Unidos.

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El Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB de México tuvo un valor nominal de 1.8 billones de dólares en 2025, el segundo más grande en América Latina y ocupa la posición 15 a escala mundial.

En tanto, Estados Unidos alcanzó los 30.8 billones, la mayor economía del mundo y 17 veces superior a la de México.

Ingreso per cápita

Ramírez destacó que el PIB per cápita al segundo trimestre finalmente rebasó su nivel máximo alcanzado en los primeros meses de 2018, es decir, tomó ocho años lograrlo.

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A cada mexicano le corresponderían 197 mil 368 pesos anuales si el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país se repartiera por igual entre la población.

Para Hernández García, el resultado del PIB no obedeció sólo a un factor temporal como el Mundial, también a una mejora en sectores exportadores estratégicos. El dinamismo responde a la fortaleza de la demanda externa, especialmente en industrias vinculadas a la producción de insumos para infraestructura tecnológica e IA.

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