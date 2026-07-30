La utilidad neta de BBVA México cayó 1.4% anual durante el primer semestre de 2026 al ubicarse en 56 mil 679 millones de pesos, resultado que la institución atribuyó principalmente a la actualización de sus modelos de riesgo implementada durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con su reporte financiero al cierre de junio, el grupo financiero más grande que opera en el país, detalló que durante el segundo trimestre del año, obtuvo una utilidad neta de 28 mil 443 millones de pesos, 0.7% superior a la del trimestre inmediato anterior, mientras que el margen financiero acumulado creció 10.9% anual.

BBVA México mantuvo un crecimiento de doble dígito en su cartera de crédito, la cual alcanzó un saldo de 2.2 billones de pesos, 10.2% superior al registrado un año antes, lo que representó más de 199 mil millones de pesos adicionales en financiamiento para familias, empresas y gobiernos.

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En el segmento de mipymes, la cartera ascendió a 165 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 12.9%. Entre enero y junio, la institución otorgó 47 mil nuevos créditos para este segmento, con una originación cercana a 142 mil millones de pesos, 10% superior a la del mismo periodo de 2025. Además, 65.6% de esa colocación se realizó mediante procesos completamente digitales.

La cartera dirigida a las familias alcanzó 973 mil millones de pesos, con un incremento anual de 9.9%. Durante el semestre, BBVA México colocó más de 1.4 millones de créditos de nómina y personales, además de emitir más de 1.5 millones de nuevas tarjetas de crédito, de las cuales 19% correspondieron al primer financiamiento para esos clientes. También formalizó más de 15 mil 900 créditos hipotecarios y 79 mil financiamientos automotrices.

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En el segmento empresarial, la cartera cerró en 814 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 12.4%, mientras que el financiamiento al gobierno alcanzó 192 mil millones de pesos.

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Supera BBVA México los 28 millones de clientes digitales

Al cierre de junio, BBVA México reportó 28.3 millones de clientes digitales, equivalentes al 82% de su base total de usuarios. Durante el primer semestre, los clientes realizaron mil 541 millones de transferencias y 25 millones de pagos de servicios a través de la aplicación móvil, donde además más de 25 millones de usuarios operaron sin pagar comisiones.

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Como parte de su estrategia digital, la institución incorporó a su aplicación la funcionalidad "Tu situación crediticia", que permite consultar el score del Buró de Crédito y recibir recomendaciones personalizadas para fortalecer los hábitos financieros. La herramienta está disponible para alrededor de 10 millones de clientes.

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En captación, los recursos totales administrados ascendieron a 3.2 billones de pesos, 8.1% más que un año antes. Destacó el crecimiento de 10.9% en los recursos administrados en sociedades de inversión, que alcanzaron 1.2 billones de pesos.

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La institución mantuvo un índice de morosidad de 1.7%, inferior al 2.3% observado en el sistema bancario, así como un índice de cobertura de cartera en etapa 3 de 195.2%. Su índice de capitalización se ubicó en 19.6% y el coeficiente de cobertura de liquidez en 149.2 por ciento.

mcc