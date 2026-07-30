El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que los intentos por controlar o limitar la libertad de expresión en redes sociales y en la prensa representan una amenaza para la democracia mexicana y para uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Señaló que los gobiernos autoritarios comienzan restringiendo la crítica, desacreditando a quienes piensan distinto y buscando controlar los espacios donde las y los ciudadanos pueden expresarse libremente.

“La libertad de expresión no pertenece al gobierno; pertenece a las y los mexicanos. Ninguna autoridad puede decidir qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser silenciadas”, afirmó.

Lee también Unión Europea, Noruega y Suiza condenan asesinato de periodista Alejandro Leyva; señalan violencia contra el sector en México

Romero Herrera sostuvo que las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para el debate público, la denuncia ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que cualquier intento de censura representa un retroceso democrático.

“Cuando un gobierno pretende controlar la conversación pública, lo que realmente busca es evitar el escrutinio de la ciudadanía. La censura nunca resuelve los problemas; únicamente intenta ocultarlos”, expresó.

[Publicidad]

El dirigente nacional del PAN reiteró que Acción Nacional defenderá el derecho de periodistas, ciudadanos, creadores de contenido, académicos y de todas las personas a expresarse libremente, sin presiones ni amenazas provenientes del poder.

Lee también Sheinbaum celebra aumento del 1.5% del PIB en México; atribuye impulso a minería, agricultura, ganadería y pesca

Asimismo, advirtió que la democracia no sólo se defiende en las urnas, sino también garantizando que todas las voces puedan ser escuchadas, incluso aquellas que resultan incómodas para quienes gobiernan.

[Publicidad]

El dirigente nacional alertó que México se está acercando peligrosamente al modelo de países autoritarios donde el gobierno controla la conversación pública, persigue las voces críticas y convierte la información oficial en la única verdad permitida. “Ese camino siempre comienza desacreditando a periodistas y opositores, y termina silenciando a la ciudadanía”, advirtió.

Jorge Romero alertó que con el régimen morenista nos encaminamos a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en donde se mantiene un férreo control estatal de los medios de comunicación, se ha normalizado la censura en emisoras de radio y canales de televisión: “Buscan aniquilar el periodismo crítico en el país, no hay ninguna duda”.

Lee también Caso Dafne: Sheinbaum respalda cierre de escuelas militarizadas; acusa que hay abusos "con el pretexto de la disciplina"

[Publicidad]

“La censura comienza cuando un gobierno cree que puede decidir qué puede decir la gente. En Acción Nacional nunca vamos a aceptar un México donde se castigue la crítica o se premie el silencio. Defender la libertad de expresión es defender la democracia, la patria, a las familias mexicanas y la libertad”, concluyó.

em/apr