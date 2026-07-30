La Delegación de la Unión Europea, así como las embajadas de Noruega y Suiza en México, condenaron firmemente el recientemente asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca.

Las representaciones en nuestro país también señalaron la violencia e intimidación contra las y los periodistas en México, además que alentaron a las autoridades a continuar con las investigaciones y las acciones de protección.

"El asesinato del señor Leyva, junto con los asesinatos de otros periodistas ocurridos recientemente en el país, muestra el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México y que constituye una amenaza para los derechos humanos", externaron.

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Peritos acuden al lugar del asesinato del periodista Alejandro Aguilar Leyva en Oaxaca. Foto: Edwin Hernández/EL UNIVERSAL

Al reconocer la labor de Leyva Aguilar, expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amigos de la víctima.

"Las circunstancias del crimen y el trabajo periodístico del señor Leyva, así como las amenazas previas recibidas, son indicios de que existe un vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato", apuntaron.

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También destacaron que el caso haya sido atraído por la Fiscalía General de la República y valoraron el compromiso expresado por el Gobierno federal para esclarecer los hechos.

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Reconocieron "los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para esclarecer los últimos casos de asesinatos y prevenir nuevas agresiones".

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La delegación y las embajadas reiteraron su preocupación por los "elevados niveles de impunidad en los casos de periodistas y personas defensoras asesinadas en años anteriores en México".

"Renovamos nuestro llamamiento a que se identifique y juzgue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos estos crímenes", indicaron al refrendar su trabajo con el gobierno de México.

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