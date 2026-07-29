La periodista y conductora del programa de periodismo La Otra Verdad, Lourdes Mendoza, fue víctima del hackeo de su cuenta de X, para cometer fraude, a través de supuestas ganancias de usar cryptomonedas y pagos de inversiones.

El equipo de La Otra Verdad confirmó los hechos y recomendó a los usuarios que por seguridad no interactuaran con las publicaciones y mensajes provenientes del perfil.

Mientras que la periodista aseguró a EL UNIVERSAL "que ya está en proceso de recuperarla".

¿Lourdes Mendoza invita a usar cryptomonedas e inversiones?

En las publicaciones se observan imágenes de un vehículo nuevo GMC Yukon Denali Ultimate 2026, el que supuestamente compró con inversiones a una gestora de ligada al perfil @MarieReynz, la cual ya no se encuentra disponible.

Hasta el momento, no se han mencionado las razones por las cuales ocurre el hackeo ni personas ligadas a los hechos.

Hackean cuenta de X de periodista Lourdes Mendoza (29/07/2026). Foto: Captura de pantalla

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Hackean cuenta de X de periodista Lourdes Mendoza (29/07/2026). Foto: Captura de pantalla

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