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La periodista y conductora del programa de periodismo La Otra Verdad, Lourdes Mendoza, fue víctima del hackeo de su cuenta de X, para cometer fraude, a través de supuestas ganancias de usar cryptomonedas y pagos de inversiones.
El equipo de La Otra Verdad confirmó los hechos y recomendó a los usuarios que por seguridad no interactuaran con las publicaciones y mensajes provenientes del perfil.
Mientras que la periodista aseguró a EL UNIVERSAL "que ya está en proceso de recuperarla".
¿Lourdes Mendoza invita a usar cryptomonedas e inversiones?
En las publicaciones se observan imágenes de un vehículo nuevo GMC Yukon Denali Ultimate 2026, el que supuestamente compró con inversiones a una gestora de ligada al perfil @MarieReynz, la cual ya no se encuentra disponible.
Hasta el momento, no se han mencionado las razones por las cuales ocurre el hackeo ni personas ligadas a los hechos.
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aov/bmc
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