A más de un mes de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregue al Congreso de la Unión el paquete económico 2027, la dependencia aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), contará con el presupuesto necesario para las elecciones intermedias.

“En el caso del INE, estamos tomando en consideración de manera importante este hecho y seguramente tendrá los recursos que requiera para poder cumplir con esta encomienda de manera cabal”,dijo la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro.

En conferencia de prensa durante la presentación del Informe de las Finanzas y la Deuda Pública, señaló que así como en todos los casos, toman en cuenta las necesidades que se tengan para cumplir con sus propósitos.

Lee también INE crea la primera Comisión Antinarco en México; consejero Arturo Chávez la presidirá

Recordó que en la preparación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027 a más de 30 días de su entrega a la Cámara de Diputados, la subsecretaría que encabeza se encarga de ver todos esos asuntos.

“Con todos los ramos vemos cuáles van a hacer sus necesidades para que puedan cumplir de manera cabal con los objetivos y propuestas para el siguiente año”, afirmó.

[Publicidad]

Para el caso del INE, la funcionaria aseguró que tiene una interacción muy importante por tratarse en 2027 de un año electoral.

Lee también Economía mexicana repunta 1.5% en segundo trimestre; es el mayor avance desde 2020

Ayer la Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó las cifras del Anteproyecto para el ejercicio del próximo año por un monto total de 36 mil 119 millones de pesos.

[Publicidad]

Dicha cifra representa un aumento comparado con el monto aprobado para este año de 22 mil 837 millones de pesos.

Por eso, para algunos legisladores en San Lázaro es un monto desproporcionado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

gs/rmlgv