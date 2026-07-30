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Familiares y conocidos de una menor identificada como Katherine Saori Quiroz mantienen un bloqueo sobre Eje 3 Oriente y Calzada Taxqueña, a la altura de la colonia San Antonio Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 20 personas cerraron la circulación para exigir la presencia de autoridades de la Fiscalía General de Justicia, con el fin de que se intensifiquen las labores de búsqueda de la adolescente.
Los manifestantes señalaron que Katherine Saori Quiroz desapareció el día de ayer en Chalco de Covarrubias, en el Estado de México, y demandan una respuesta inmediata de las autoridades ante su localización.
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El bloqueo provoca afectaciones viales en la zona de Eje 3 Oriente y Calzada Taxqueña, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas mientras continúan las negociaciones con los inconformes.
Hasta el momento no se ha informado sobre la presencia de representantes de la Fiscalía ni del tiempo que permanecerá cerrada la vialidad.
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