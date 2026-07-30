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Un tráiler de carga se vio involucrado en un accidente vial la tarde de este jueves sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la bajada del puente de CONAFRUT, en la colonia San Gabriel, alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga, con caja roja y cabina blanca, impactó a un automóvil particular de color azul, el cual quedó prensado entre las unidades, lo que movilizó a cuerpos de emergencia ante la posibilidad de personas atrapadas.
Al sitio acudieron patrullas del sector, personal de Tránsito, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Vulcanos de la estación 8-2-1 a bordo de la unidad PR-024, así como paramédicos de la ambulancia SUMMA 06.
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Los servicios médicos valoraron a cinco personas involucradas en el percance, quienes fueron diagnosticadas como policontundidas. Ninguna requirió traslado hospitalario.
Tras la atención de los afectados y las maniobras correspondientes, los cuerpos de emergencia concluyeron sus labores y se retiraron del lugar, mientras las autoridades realizaron las diligencias para el retiro de las unidades y el restablecimiento de la circulación.
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vr/cr
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