Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo que terminó impactado contra un árbol, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. El conductor escapó del lugar, pero fue localizado y detenido minutos después por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles General González Novoa y General Benigno Serratos, en la colonia Damián Carmona, donde policías acudieron tras el reporte de un choque.

Al llegar, los oficiales encontraron a una mujer prensada entre un árbol y un automóvil color gris. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

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De acuerdo con la SSC, el conductor abandonó el vehículo tras el incidente. Con apoyo de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Norte, los policías implementaron un cerco virtual que permitió ubicar al probable responsable en el cruce de las calles 6 de Marzo y Felipe Ángeles, en la colonia Revolución.

El hombre, de 35 años, fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con el vehículo asegurado, donde se determinará su situación jurídica.

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