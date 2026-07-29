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Con una torta de 100 metros de longitud, con la que se buscó imponer un nuevo Récord Guinness, la alcaldía Venustiano Carranza inauguró la edición número 21 de la Feria de la Torta en la explanada de la demarcación.
Al grito de “¡Sí se puede, sí se puede!”, decenas de torteros rellenaron las piezas de pan que conformaron la monumental pieza de más de una tonelada de peso.
El evento estuvo encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, quienes cortaron el listón inaugural con el que dieron la bienvenida a decenas de asistentes que ya se encontraban a la espera para disfrutar de este tradicional platillo.
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Tras el corte de listón y la preparación de la torta monumental, la alcaldesa de Venustiano Carranza destacó los 21 años de historia que lleva esta feria en la demarcación, que este año tiene a expositores de distintos estados de la República con tortas que van desde las clásicas de jamón hasta otras más elaboradas como avestruz, lechón y jabalí.
En su oportunidad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó a la demarcación por este logro, pues afirmó que romper el Récord Guinness “no es nada sencillo”; además, resaltó la relevancia de este alimento como parte de la cultura de los capitalinos.
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La feria estará disponible al público a partir de este miércoles 29 de julio al 2 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.
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El ingreso a la feria es gratuito y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, así como una cartelera cultural y musical integrada por diversos artistas como Flans, Cumbia Dinamita y Danny Frank, entre otros.
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vr/cr
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