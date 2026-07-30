Como parte del programa "Noche de Museos", en el Congreso de la Ciudad de México se presentaron este miércoles dos espectáculos sobre diversidad sexual y de género: 'Vestida de Cabaret’ y ‘Hasta que la Diversidad se haga costumbre’, con la finalidad de que la población tenga acceso –de forma gratuita- a distintas formas de expresión cultural.

En el Auditorio Benito Juárez, unos 100 asistentes disfrutaron de los shows presentados por Roshell Terranova y la compañía de danza ‘México de Colores’, respectivamente. Se trató de una jornada cultural que combinó cabaret, arte dramático, comedia y mucho colorido, así como expresiones de la comunidad trans y gay.

El espectáculo ‘Vestida de Cabaret’ corrió a cargo de la actriz transgénero, tallerista y conferencista con 40 años de trayectoria artística, así como fundadora de la Casa Club Roshell, espacio cultural dedicado a la diversidad sexual.

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Terranova deleitó al público con su carisma y talento con un espectáculo en el que estuvo acompañada por el maestro Luis ‘Vicho’ Hernández, quien demostró sus dotes en el piano.

La también cantante interpretó ‘A quién le importa, El currículum, Las de atrás, Si yo fuera rico, Todo se tiñe de rosa, Todos me miran y La vida es un cabaret’, con música original de otros temas, pero con letra que ella adapta para dar a conocer las vivencias de la comunidad transgénero.

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Congreso capitalino celebra la diversidad con cabaret y danza. Foto: Especial

Tras su presentación, tocó el turno a la compañía ‘México de Colores’. Bajo la dirección y fundación de Carlos Antúnez, esta agrupación integrada exclusivamente por hombres, ofreció una propuesta coreográfica con temática gay, inspirada en el folclor mexicano, cabaret, pantomima, teatro físico, humor negro, sátira y comedia.

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De acuerdo con el programa, esta propuesta consiste en visibilizar a la comunidad gay de cada región del país, mostrando cómo se adaptan, expresan y divierten. Al mismo tiempo que trasladan a los espectadores a una travesía llena de color por diferentes costumbres de México.

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En el show “Hasta que la diversidad se haga costumbre” se ofreció un amplio repertorio: ‘Morras bichis, Malquerida, Moviendo el Bobox, Séptimo pecado, La frontera y La otra lucha’. También ‘Guayaba y tostada, Que Dios las perdone, México de colores, Me quiero y Secreto en el monte’.

Al iniciar la Noche de Museos, Sandra Toribio, responsable del área de Visitas Guiadas del Congreso capitalino, explicó cada uno de los murales que se encuentran en el edificio Zócalo del Congreso, ubicado en Plaza de la Constitución 7 en la colonia Centro, y que forman parte del patrimonio cultural de este órgano.

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Detalló que estos son alusivos a las mujeres y se inauguraron en 2025, mientras que los que se localizan en las escaleras de la entrada se plasmaron este año.

LL