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La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de 17 presuntos integrantes de Los Patrones y Los Rebollo, dos células delictivas presuntamente ligadas a Don Checo, uno de los principales cabecillas criminales dedicado al robo y venta ilegal de gas LP en el Estado de México.
Informó que en días recientes se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles del norte y oriente de la entidad, en dos acciones de seguimiento con el fin de desarticular este grupo criminal con presencia en Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla.
Con ello se logró mermar a la organización criminal con el aseguramiento de vehículos, nueve inmuebles e hidrocarburo, que ascienden a un valor de 165 millones 500 mil 500 pesos, indicó la FGR.
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