Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida en el ataque

A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

Esta mañana, Luis Morales Flores rindió protesta como diputado ante el pleno de la para ocupar el lugar que dejó vacante , quien pidió licencia para participar en un reality show.

En la página electrónica de la Cámara Baja, no existen datos de trayectoria política de Morales Flores, sólo en el apartado de “Trayectoria empresarial/iniciativa privada” se especifica que es “comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México”.

Morales Flores había ganado la diputación, de 2024 a 2027, en la Cámara de Diputados mediante la tómbola; sin embargo, se la quitaron para dársela a Sergio Mayer, quien fue parte del equipo de campaña de .

Previo a la sesión ordinaria, en la que rindió protesta, Luis Morales fue presentado a la bancada, en una reunión privada, y señalaron que se prevé que desempeñe el , y lo deje al regreso de Sergio Mayer.

