Al grito de "¡Que se quede!", "¡Que se quede!", diputadas y diputados de Morena respaldaron a Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, quien la semana pasada pidió licencia en el congreso para participar en un reality show.

En la reunión previa del grupo parlamentario de Morena, que se realizó de manera privada en el salón Aurora del recinto legislativo de San Lázaro, el coordinador Ricardo Monreal presentó a Morales Flores.

Ante legisladoras y legisladores guindas, Monreal dijo que el diputado suplente estará por un periodo de dos meses, tiempo en el que estiman que Mayer podría reincorporarse a sus labores.

Ante los hechos, Luis Morales, quien ha criticado públicamente al actor por considerar que "no representa los valores de Morena", solicitó que le permitan estar más tiempo en el cargo.

En respuesta, diputadas y diputados de Morena lo respaldaron, al grito de "¡Que se quede!", "¡Que se quede!".

Ante la petición, Monreal Ávila de limitó a responder: "No sabemos".

Luis Morales rendirá protesta esta misma tarde en la sesión ordinaria del pleno, una vez que incluya la sesión solemne por el Día de la Bandera.

