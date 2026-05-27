[Publicidad]
Aunque millones la recuerdan como la entrañable Matilda, Mara Wilson dejó claro que no tiene ningún interés en retomar su carrera como actriz; incluso, afirmó que es mucho más feliz lejos de la presión de Hollywood.
Durante una entrevista con la revista "People", la exestrella infantil explicó que, aunque suelen cuestionarla sobre si volvería a actuar, no se siente identificada con los estándares que impone la industria actualmente; un motivo suficiente para cerrarle la puerta, de manera definitiva, al cine
“No siempre hay papeles para mujeres de mi edad, mi aspecto o mi perfil demográfico. Tendría que cambiar mucho para encajar en el molde de Hollywood, y la verdad es que no quiero hacerlo’”, dijo.
Lee también Mara Wilson del éxito de "Matilda" al ocaso del anonimato
Wilson puso pausa a su carrera en el año 2000, tras participar en la cinta "Thomas and the Magic Railroad". Aunque en ese momento aseguró que quería enfocarse en sus estudios, la realidad es que ese descanso se ha extendido por más de 20 años y todo parece indicar que será definitivo.
Y es que, desde 2012, Mara se ha desarrollado en el doblaje, podcasts, series web y la narración de audiolibros. De hecho, asegura que encontró en ese formato una libertad artística que no experimentaba frente a las cámaras.
“Me encanta poder ser cualquier cosa. Me encanta interpretar a todos los personajes. Lo único que siempre quise hacer fue escribir historias, contarlas e interpretarlas”, comentó sobre su trabajo como narradora.
En su libro de memorias "Where Am I Now?", publicado en 2016, Wilson reflexionó sobre las comparaciones que hacía con otras estrellas como Hilary Duff, Kristen Stewart y Lacey Chabert. Sin embargo, aseguró que ya no piensa en cómo habría sido su vida si hubiera permanecido en Hollywood.
“No sé quién sería si me hubiera quedado. Sería totalmente diferente. Quizá sería infeliz”, escribió.
Actualmente, Wilson continúa enfocada en la narración de audiolibros y el teatro. Su trabajo más reciente es "Wombat Waiting", de Katherine Applegate.
Lee también Actriz de "Matilda" se declara bisexual
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Empresas que conectan sus cámaras al C5 disminuyen hasta 85% la incidencia delictiva: Guerrero Chiprés; tiempo de respuesta es más corto
Tendencias
INAPAM lanza curso para mejorar el manejo del estrés durante la vejez; ¿cómo inscribirse?
Metrópoli
Congreso de CDMX aprueba tres nuevos días conmemorativos; diputados destacan importancia de las nuevas fechas
Metrópoli
Fuerte lluvia inunda nuevo acceso al Valle de Teotihuacán; obra fue inaugurada el lunes 25 de mayo
Sección
Eiza González sorprende con radical cambio de look y desata revuelo en redes
Sección
¿Tregua forzada? Rey Carlos presiona a Kate y Meghan antes del regreso de Harry al Reino Unido
Sección
Jill Biden revela el miedo que sintió durante el debate: “Pensé que Joe estaba sufriendo un derrame”. VIDEO
Sección
¡Alerta por salmonela! Retiran cápsulas de moringa tras más de 100 enfermos y decenas de hospitalizados