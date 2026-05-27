Aunque millones la recuerdan como la entrañable Matilda, Mara Wilson dejó claro que no tiene ningún interés en retomar su carrera como actriz; incluso, afirmó que es mucho más feliz lejos de la presión de Hollywood.

Durante una entrevista con la revista "People", la exestrella infantil explicó que, aunque suelen cuestionarla sobre si volvería a actuar, no se siente identificada con los estándares que impone la industria actualmente; un motivo suficiente para cerrarle la puerta, de manera definitiva, al cine

“No siempre hay papeles para mujeres de mi edad, mi aspecto o mi perfil demográfico. Tendría que cambiar mucho para encajar en el molde de Hollywood, y la verdad es que no quiero hacerlo’”, dijo.

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Wilson puso pausa a su carrera en el año 2000, tras participar en la cinta "Thomas and the Magic Railroad". Aunque en ese momento aseguró que quería enfocarse en sus estudios, la realidad es que ese descanso se ha extendido por más de 20 años y todo parece indicar que será definitivo.

Y es que, desde 2012, Mara se ha desarrollado en el doblaje, podcasts, series web y la narración de audiolibros. De hecho, asegura que encontró en ese formato una libertad artística que no experimentaba frente a las cámaras.

“Me encanta poder ser cualquier cosa. Me encanta interpretar a todos los personajes. Lo único que siempre quise hacer fue escribir historias, contarlas e interpretarlas”, comentó sobre su trabajo como narradora.

En su libro de memorias "Where Am I Now?", publicado en 2016, Wilson reflexionó sobre las comparaciones que hacía con otras estrellas como Hilary Duff, Kristen Stewart y Lacey Chabert. Sin embargo, aseguró que ya no piensa en cómo habría sido su vida si hubiera permanecido en Hollywood.

“No sé quién sería si me hubiera quedado. Sería totalmente diferente. Quizá sería infeliz”, escribió.

Actualmente, Wilson continúa enfocada en la narración de audiolibros y el teatro. Su trabajo más reciente es "Wombat Waiting", de Katherine Applegate.

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