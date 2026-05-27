La emoción por el regreso de Stray Kids a México rápidamente se convirtió en molestia entre las fans, luego de que se revelaran los precios de los boletos para el concierto que se realizará en el Estadio GNP Seguros.

La banda surcoreana volverá a la capital del país gracias al STRAY CITY, un show en el que compartirán escenario con artistas como Nexz, Andrés Obregón y Renee.

Esta tarde, y de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor en México, Ticketmaster dio a conocer los costos oficiales que van desde los mil 300 pesos hasta los 11 mil 500. Ante esto, los seguidores de la banda se dijeron insatisfechos y acusaron a la boletera de elevar el valor de las entradas deliberadamente.

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La polémica surgió luego de que compararan la tarifa de los paquetes VIP en México con el de otros países; y es que, aseguraron, pagarán más de tres mil pesos por los mismos beneficios.

"En otros países el paquete VIP de Stray cuesta el equivalente a 8 mil pesos. Aquí en México nos clavan 11 mil 508 por exactamente lo mismo", escribió la cuenta de X "Stray Kids México".

En ese mismo mensaje, el fandom cuestionó directamente a Ocesa y a Ticketmaster por el evidente aumento al público de México.

"¿Por qué el fan mexicano tiene que pagar un 40% más por un llavero y un gafete?".

En otros países el paquete VIP de Stray Kids NO incluye soundcheck, pero cuesta el equivalente a $8,000 aprox

Aquí en México, @ocesa_kpop nos clavan $11,508 MXN por EXACTAMENTE LO MISMO. ¿Por qué el fan mexicano tiene que pagar un 40% más por un llavero y un gafete?



@Profeco — Stray Kids México 🇲🇽 (@StrayKidsMXCO) May 27, 2026

La inconformidad llegó a tal punto que algunos usuarios comenzaron a pedir la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por los presuntos sobreprecios.

La situación recordó a la controversia ocurrida meses atrás con las ARMY (fandom de BTS) quienes también arremetieron contra Ticketmaster y OCESA por la falta de transparencia en la venta de boletos.

Hasta el momento, ni Ticketmaster ni OCESA han respondido públicamente a las críticas sobre los precios del concierto que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre.

Lista de precios para el STRAY CITY en México

Estos son los precios revelados para el festival de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros:

Platino A: de $7,563 a $9,795

de $7,563 a $9,795 Platino B: de $6,819 a $7,501

de $6,819 a $7,501 Platino C: de $6,075 a $6,682

de $6,075 a $6,682 Platino D: de $5,207 a $5,728

de $5,207 a $5,728 Platino E: $4,463

$4,463 Zona GNP: de $4,463 a $5,989

de $4,463 a $5,989 Verde A: de $3,471 a $4,582

de $3,471 a $4,582 Naranja B: de $2,727 a $4,086

de $2,727 a $4,086 Verde C: de $2,231 a $2,633

de $2,231 a $2,633 Naranja C: de $1,363 a $1,567

de $1,363 a $1,567 General B: $1,859

$1,859 PCD: $1,859

Paquetes VIP

VIP 1: $11,508

$11,508 VIP 2: $10,764

Los paquetes incluyen un boleto reservado en las zonas platino, un artículo de regalo, laminado conmemorativo, entrada anticipada al inmueble, acceso anticipado a la compra de mercancía, check-in exclusivo y staff vip.

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