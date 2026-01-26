Más Información

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Guadalupe Loaeza: “Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”

Guadalupe Loaeza: “Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Después de haber pisado escenarios nacionales con su gira más ambiciosa, el regresa, pero ahora desde la pantalla grande.

El 5 de febrero de 2026 se estrena en "", filmado en uno de los recintos más imponentes de Estados Unidos al final de su gira y diseñado para vivirse en formatos de cine premium.

Cadenas com y ya anunciaron funciones especiales en distintos complejos del país. Aunque no se ha confirmado que esté en absolutamente todas las sucursales, sí se adelantó que habrá proyecciones en salas tradicionales y formatos premium como IMAX y ScreenX, pensados específicamente para esta producción.

Lee también:

¿Cuándo y dónde se estrena Stray Kids: The dominATE Experience en México?

"The dominATE Experience" se grabó durante dos fechas sold out en el de Los Ángeles, como parte del cierre del dominATE: Stray Kids World Tour, la gira que consolidó al grupo como uno de los actos más influyentes de la cuarta generación del K-pop.

El espectador podrá ver desde el backstage, los momentos previos al show, a la presión, al cansancio acumulado tras meses de gira, a la dinámica entre Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N cuando el show termina y la adrenalina baja.

El proyecto fue desarrollado junto a Live Nation Studios, con participación de Crosswalk y la distribución internacional de Universal Pictures.

La dirección está a cargo de Paul Dugdale, cineasta con premios BAFTA y Emmy, responsable de producciones como "Adele: One Night Only" y "Taylor Swift: Reputation Stadium Tour".

El repertorio incluye algunos de los temas más representativos del grupo, como: Thunderous, LALALALA o Lose My Breath.

Lee también:

Stray Kids surgió en 2017 bajo JYP Entertainment a través de un reality show. Debutaron oficialmente en marzo de 2018 y rápidamente se distinguieron por algo poco común en la industria del K-pop: son self-producing idols.

En múltiples ocasiones aparecieron en la lista Billboard 200 y han vendido más de 30 millones de álbumes alrededor del mundo.

La película llegará a salas de cine en México a partir del 5 de febrero de 2026, con distribución de Universal Pictures.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]