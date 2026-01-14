El regreso de BTS ocupa titulares a nivel global y en México. La banda surcoreana anunció su vuelta a la música y confirmó tres conciertos en la Ciudad de México.

La noticia reactivó al ARMY mexicano y volvió a colocar al K-pop en el centro de la conversación.

Pero más allá del entusiasmo por ver nuevamente a la banda en escenario; su retorno funciona como recordatorio de hasta dónde ha llegado un movimiento musical que hace una década parecía lejano para el público latino.

Aunque BTS es la referencia más reconocida del k-pop a nivel mundial, no es la única. Existen otras bandas que, al igual que ellos, han logrado consolidarse como verdaderos "idols".

El K-pop más allá de BTS

BLACKPINK. Quizás el grupo femenino de K-pop más conocido internacionalmente. Con canciones como "How You like that" y una base de fans masiva, la banda integrada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se han convertido en verdaderos referentes del género. Como dato curioso, BLACKPINK también volverá a la música este mismo año.

Blackpink se ha convertido en uno de los grupos de K-pop más importantes alrededor del mundo. Foto: Instagram

Stray Kids. Detrás de temas sumamente virales como "Chick chick boom" se encuentra esta boy band. Considerada una de las agrupaciones más populares de la nueva generación, estos surcoreanos paralizaron la capital mexicana en 2025, cuando lograron abarrotar el Estadio GNP por dos noches consecutivas.

Stray Kids se ha convertido en referente del k-pop en el mundo. Fuente: Página oficial Stray Kids

ENHYPEN. Debutaron en 2020 y rápidamente se convirtieron en un fenómeno. Este septeto ha logrado llenar grandes recintos en todo el mundo y este año lanzarán su séptimo mini álbum.

La banda tiene una trayectoria de más de una década. Foto: Instagram.

SEVENTEEN. Con más de una década de trayectoria, este grupo se ha destacado por sus sorprendetes coreografías y pegajosas melodías.

Es una de la bandas más grandes del género, no sólo por su éxito, también por sus integrantes; y es que está conformada por 13 jóvenes que rondan entre 25 y 30 años de edad.

Foto: tomada de Instagram (@saythename_17)

TWICE. Otro grupo femenino que ha marcado tendencias desde su debut en 2015.

Desde su música, estilo y hasta su nombre son todo un concepto. Según los fans, el nombre (que significa dos veces en inglés) fue elegido por su disquera; y es que querían que el grupo impactara "dos veces" en el público: primero, de manera musical y segundo, de manera visual.

La banda a ha visitado nuestro país. Fotos/OCESA

