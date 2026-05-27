Estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), denunciaron que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, no acudió a la cita programada para dar respuesta a su pliego petitorio, luego de que la comunidad esperara cerca de una hora afuera de las instalaciones de Canal Once, tomadas desde el fin de semana.

La reunión había sido convocada a las 14:00 horas como parte del diálogo con la comunidad estudiantil, que mantiene diversas acciones de protesta para exigir atención a sus demandas; sin embargo, con el paso del tiempo, ninguna autoridad llegó al punto acordado.

La falta de respuesta generó inconformidad entre los estudiantes, quienes comenzaron a reorganizarse en medio de una intensa lluvia y posteriormente iniciaron una movilización hacia Zacatenco.

Por lo que estudiantes usaron la Línea 2 del Metro y usuarios fueron desalojados.

Lee también SEP responde a protestas del IPN; propone mesa de diálogo con estudiantes

Durante la protesta, los alumnos también alertaron sobre la presunta presencia de personas ajenas al movimiento, por lo que llamaron a mantener la movilización de manera pacífica y evitar provocaciones.

El conflicto estudiantil continúa escalando dentro del Politécnico, luego de que la Escuela Superior de Medicina se sumara al paro, además de planteles como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), lo que amplía la presión sobre las autoridades educativas.

La toma de Canal Once permanece desde el fin de semana como parte de las acciones de la comunidad politécnica organizada, que exige una respuesta formal a su pliego petitorio.

Lee también Director de Ciencias Biológicas del IPN admite crisis financiera; "no hay material para prácticas", acepta

El pasado sábado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo un diálogo con estudiantes en la ENCB, donde se comprometió a regresar este miércoles para iniciar mesas de negociación y presentar avances en las demandas.

En aquella reunión, informó que ya existía un primer borrador de respuesta y que algunas solicitudes podrían resolverse de forma inmediata, mientras otras requerirían procesos institucionales más amplios.

Sin embargo, la ausencia del funcionario en la cita de este miércoles incrementó la tensión en el conflicto y derivó en nuevas movilizaciones dentro del IPN.

La Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado hasta este momento.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional realizan protesta en la estación del Metro Normal, se dirigen hacia Zacatenco después de que el secretario de educación, Mario Delgado, no se presentara a una reunión convocada a las 14:00 horas #Video : Gabriel Rojas | EL… pic.twitter.com/hROoZ0s80A — El Universal (@El_Universal_Mx) May 27, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc