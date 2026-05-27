Abrir una bolsa de papas fritas parece algo cotidiano e inofensivo. Sin embargo, un reciente estudio de la Profeco destapó una realidad que preocupa a miles de consumidores en México.

La dependencia encontró que varias de las botanas más populares contienen más grasa y sodio de lo que prometen en sus etiquetas. Incluso, algunas presumen ingredientes que en realidad no tienen.

Las peores marcas de papas y frituras, según PROFECO. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor revisó 67 productos entre frituras de papa, maíz y trigo. Los resultados exhibieron irregularidades en marcas vendidas en supermercados y tiendas de conveniencia, generando dudas sobre la veracidad de la información nutrimental que reciben los consumidores.

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¿Qué marcas de papas fritas y botanas señaló Profeco?

La investigación de la Profeco encontró siete productos que reportaban menos sodio del que realmente contenían. Entre ellos aparecieron varias presentaciones de Great Value, además de botanas como Sabritones y Totis.

¿Papas o frituras? 👀🌽🥔



La Revista del Consumidor analizó papas fritas y frituras de maíz y trigo para revisar su contenido de grasa, sodio, calorías y etiquetado.



Antes de elegir, compara 🛒:



✅ Información nutrimental

✅ Sellos de advertencia

✅ Cantidad de sodio y grasa… pic.twitter.com/4wsrUBNHhp — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) May 24, 2026

Uno de los casos más impactantes fue el de Great Value Tiritas sabor queso. Aunque el empaque declaraba 360 miligramos de sodio por cada 100 gramos, las pruebas de laboratorio detectaron 1003 miligramos, casi tres veces más de lo reportado.

La situación fue todavía más alarmante con Great Value Chicharrones Fuego. La etiqueta señalaba 1300 miligramos de sodio, pero el análisis encontró 2828 miligramos por cada 100 gramos de producto.

Las peores marcas de papas y frituras, según PROFECO. Foto: Captura de video

También fueron señalados productos como Great Value Papas Jalapeño Crujientes, Great Value Papas Adobadas Crujientes, Great Value Chicharrones sabor chile limón, Sabritones Rodacas sabor sal y limón y Totis Donitas Chile y Limón.

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¿Qué frituras tenían más grasa de la que declaraban?

Además del exceso de sodio, el estudio reveló que al menos 13 productos contenían más grasa de la que indicaban en su información nutrimental, algo que podría pasar desapercibido para muchos consumidores.

Entre los casos más conocidos apareció Takis Chile Limón. Mientras el empaque aseguraba tener 29.5 gramos de grasa por cada 100 gramos, las pruebas realizadas por la Profeco encontraron 35.9 gramos.

Algo similar ocurrió con Doritos Nacho. La etiqueta reportaba 23.4 gramos de grasa, pero el laboratorio detectó 27.7 gramos por cada 100 gramos de producto.

Las peores marcas de papas y frituras, según PROFECO. Foto: Captura de pantalla

La lista también incluyó productos de Bokados, Totis, Valley Foods y otras presentaciones de Great Value, marcas que suelen formar parte de las compras habituales de miles de familias mexicanas.

Sin embargo uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el de Bokados Boka-Chitos. La Profeco detectó que la fritura utilizaba la leyenda “+ queso” en su empaque, pese a que las pruebas concluyeron que el producto realmente no contiene queso.

Además, el análisis confirmó que la botana tenía más grasa de la que declaraba en su etiquetado nutrimental.

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