El Hot Sale 2026 ha arrancado con una de las noticias más esperadas por los amantes del calzado deportivo y el streetwear: Nike ha decidido sorprender a todos lanzando una selección de sus tenis a mitad de precio.

Esta temporada de descuentos se convierte en el escenario perfecto para renovar tus pasos, ya sea que busques el par ideal para romper tus récords en el asfalto o simplemente quieras sumarle estilo a tu día a día.

Sigue leyendo y descubre cuáles son esas promociones irresistibles que debes cazar antes de que las tallas más buscadas vuelen de los estantes virtuales.

Nike sorprende con tenis a mitad de precio

Nike Air Max Command

Los Nike Air Max Command rinden un claro homenaje a las siluetas clásicas de running de los años 90. Aunque nacieron con un enfoque deportivo, hoy en día se han consolidado como un referente del lifestyle y el streetwear, combinando materiales robustos, una estética texturizada y la icónica cápsula de aire que define a la familia Air Max.

Consigue este producto a tan solo $1,299.

Nike Court Royale

Los Nike Court Royale se mantienen como un pilar en el calzado casual debido a su diseño limpio y minimalista. Aunque nacieron inspirados en las canchas de tenis de la vieja escuela, hoy son un elemento clave del estilo de vida urbano, ideales para quienes buscan unos tenis duraderos que combinen prácticamente con cualquier atuendo.

Consigue este producto a tan solo $749.

Nike Ebernon Low Premium

Los Nike Ebernon Low Premium son la opción ideal para quienes buscan la estética nostálgica de tenis icónicos de los 80 (como los Air Force 1 o los Dunk) pero en un formato más accesible, ligero y estilizado. Al tratarse de una edición Premium, eleva los estándares del modelo base mediante el uso de materiales de mejor calidad y acabados más cuidados.

Consigue este producto a tan solo $849.

Nike Air Max Correlate

Los Nike Air Max Correlate destacan dentro de la línea casual de la marca por su marcada estética retro. No se trata de una interpretación moderna de lo antiguo, sino de un diseño que se siente extraído directamente de una revista de deportes de 1992, combinando paneles multi-textura y la icónica amortiguación visible.

Consigue este producto a tan solo $1,149.

Nike Impact 4

Los Nike Air Max Impact 4 están diseñados específicamente para jugadores que basan su juego en saltos constantes, sprints explosivos y cambios de dirección agresivos. A diferencia de las líneas insignia de atletas que suelen ser muy costosas, este modelo ofrece tecnologías de nivel competitivo con un enfoque especial en la estabilidad y el soporte integral del pie.

Consigue este producto a tan solo $1,149.