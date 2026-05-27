Hoy se cumplen 15 años desde que la madre de Thalía, Yolanda Miranda, murió. La cantante adoleció su partida de forma inimaginable; no advertía ningún tipo de enfermedad que comprometiera la salud de su progenitora y, hoy, tres lustros más tarde, revela que la cercanía que marcó su relación, le provoca buscarla en llamadas.

Un 27 de mayo, pero del 2011, se dio a conocer que la madre, y por muchos años mánager de Thalía, había muerto; la intérprete de "Amor a la mexicana", estaba embarazada de su segundo hijo, Matthew Alejandro, y a poco de dar a luz, la famosa viajó desde Miami,Florida, para despedirse de su madre.

En entrevistas que la cantante concedió en ese momento, describió el deceso de su madre como una "pérdida devastadora" y, aún cuando voló a nuestro país, consciente de la muerte de su progenitora, se negaba a entenderlo.

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"Ella parte y, de repente, recibo la llamada, es una locura y, de pronto, llegamos a México, u es real y ves que sí fue, que sí es cierto".

Esa declaración la concedió la cantante en noviembre de 2011; en ese moento dijo que, aún pasando los días, segía recurriendo a su teléfono móvil para buscar a su madre y, luego de poco, caía en la cuenta que ella ya había trascendido.

Y hoy, miércoles, 27 de mayo, la esposa de Tommy Mottola comparió un post dedicado a su madre, aquella mujer que la impulsó a dedicarse a la vida artística, aún que eso supuso dejar su vida profesional uy domestica.

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Uno de los grandes dolores de la cantante fue perder a su madre, sin advertir antes que estaba enferma, por lo que hoy, a 15 años de su muerte, se sinceró e indicó que, aún en la actualidad, recurre al número teléfonico de su madre para buscar una palabra suya y, al poco tiempo, cae en la cuenta que ella ya ha trascendido.

"Un año más sin ti mamita bella, te extraño mucho y te amo, más A 15 años de tu partida y sigo instintivamente agarrando el teléfono para marcarte Te amo siempre mamita hermosa".

Un año más sin ti mamita bella!

Te extraño mucho y te amo más 🌹❤️

A 15 años de tu partida y sigo instintivamente agarrando el teléfono para marcarte 🤷🏻‍♀️



Te amo siempre mamita hermosa😘 pic.twitter.com/E5447vHVO4 — Thalia (@thalia) May 27, 2026

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