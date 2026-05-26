Victoria Kühne presentó a Cristian Castro como su novio y las redes sociales aprobaron la relación automáticamente, pero, al poco rato, "el Gallito feliz" desminitió la información y afirmó que entre él y la productora musical no había más que un vínculo colaborativa; ahora ella prepara en lanzamiento de un álbum y, la primer canción que mostró -por lo que dice-, fans aseguran que es dedicada al cantante.

A 15 días de que Cristian afirmara que sólo era "colega" de Victoria, quien, cuando se refirió al hijo de Verónica Castro, lo describió como su "novio", la joven que, además de llevar la batuta de "Victoria Records", es cantante, lanzará una producción discográfica, de la que ya ha dado un adelanto.

La joven regia subió un clip, en el que canta algunas estrofas del tema con el que presentará su álbum, el cual, además de contener sonidos del regional mexicano, podría parecer que, en su lírica, se trata de una tiradera.

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Esto es lo que se le escucha cantar:

"Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé, te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente y, sigue bailando, por todos los bares, haciéndote el fuerte, ¿qué me va a importar?".

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Entre los comentarios del post, los seguidores de Kühne han mostrado entusiasmo por el lanzamiento del tema y le envían sus mejores deseos, pues a pesar de que ha prosperado con su discográfica, valuada en 25 millones de dólares, no es tan conocida como intérprete.

"Amo, me urge".

"Me encantó".

"Eso, chingon*".

"Esa va para Cristian Castro".

"Cuando escuche ´borracho´y ´corriente´, dije es para Cristian Castro".

"Puro show lo de Cristian y ahora con la rola… todo fue planeado".

"Yo el Viernes: Alexa play ´El macho´ … again".

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melc