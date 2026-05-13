Samia habla de la época en que salió con Cristian Castro, por lo que, para la comediante, el actuar que el cantante ha tenido en relaciones más reciente, como ocurrió con su noviazgo con Victoria Kühne, es el habitual en él, pues en la búsqueda insaciable de encontrar estabilidad, sus noviazgos nunca terminan por concretarse o alcanzar formalidad.

La actriz fue entrevistada por "Todo para la mujer", mientras se encontraba en un evento social, donde rememoró aquel tiempo en que sostuvo una relación con "el Gallito feliz", aunque esta haya sido en intermitencias, como reconoció.

"Son muchos años que tuve estos encuentros, digamos, intermitentes con nuestro querido Cristian Castro, fueron cuatro años de intermitencia, terminamos como amigos y la vida nos llevó por diferentes caminos; a él por diferentes faldas, rumbos y países y yo dije ´no, pues ya´", dijo, con cierta comicidad.

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Fue entre el 2007 y 2011 que, Samia conoció a Cristian y a su círculo más cercano de amigos y, así como lo han atravesado otras exparejas del cantante, como la argentina Mariel Sánchez o la regia Victoria Kühne, en su momento, ella también despertó, de un día a otro, enterándose de que ya estaba saliendo con otra persona.

"No es que haya sido una relación tóxica, los dos éramos muy jóvenes, él estaba en está búsqueda, la cual, ya vieron que no ha concluído porque ya pasaron todos estos años y él sigue buscando como desesperado la estabilidad, así como es ahorita, así es él de siempre, imagínate estar con una persona, que tú estás superbien con él, te despides y a los tres días ves una nota donde presenta una nueva novia forma".

Samia reconoce que no fue una, sino varias veces que tuvo que atravesar el sabor amargo de enterarse, por los medios de comunicación, que Cristian estaba saliendo con otra persona.

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Para la comediante, este tipo de comportamiento podría estar asociado a la necesidad impulsiva de Castro de encontrar una pareja estable y, esa misma urgencia, lo ha llevado a trastabillar y, en algunos casos, tomar malas decisiones.

"Yo creo que él tiene un nivel de pensamiento de mucha libertad, y las personas que hemos tenido un acercamiento con él, en algún punto, no podemos estar al cien con él, somos mujeres con una carrera, con un trabajo, se ha involucrado con mujeres que todas tienen una trayectoria profesional importante, él necesita una mujer cien por ciento para lo que él diga y lo que él quiera".

Con el buen humor que le caracteriza, Samia indicó que experimentaba tristeza al ver que el cantante de "Azul" no haya encontrado aún a la persona con quien formalizar, por lo que alzó la mano, por si, un día, "el Gallito feliz" estuviera interesado.

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"A mí me duele cuando hace declaraciones de que se siente solo, de no encuentra a nadie, Cristian aquí estoy, tengo 10 años esperándote, desde la última vez que te enfureciste, que quedamos separados, ya no estés enojado conmigo y vuelve", dijo entre carcajadas.

Dejando las bromas de lado, reconoció que, en Cristian, encontró al hombre que más la cobijo e hizo sentir amada.

"Es el hombre que mejor me ha tratado, es el hombre con quien yo más bien me la he pasado, desafortunadamente, nos cruzamos en tiempos en que no eran los óptimos, no le fui infiel, él tampoco porque no tuvimos una relación formal", aclaró.