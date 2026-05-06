Un viaje de regreso a su hogar en Monterrey, Nuevo León, se convirtió en una experiencia complicada para la cantante y empresaria Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, quien terminó hospitalizada.

Días después de que el hijo de Verónica Castro hiciera público su romance, la intérprete compartió en Instagram que había tenido una buena estancia en Los Ángeles. Sin embargo, horas después de aterrizar en México comenzó a sentirse mal: “Literal, casi no la cuento”.

La también empresaria publicó una imagen desde la cama de hospital, donde aparece con una leve sonrisa acompañada por sus padres, quienes le muestran su apoyo con gestos de cariño.

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Sobre las causas de su ingreso, explicó con humor: “Apendicitis, justo mientras terminaba mis voces en el estudio jaja”.

Afortunadamente, la emergencia no pasó a mayores. Detalló que le fue extirpado el apéndice y que pronto retomará sus proyectos profesionales: “Bye bye appendix… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo”.

También agradeció el apoyo de su familia y del personal médico, aunque no dio detalles sobre si su pareja estuvo presente durante la intervención.

¿Qué es apendicitis?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la apendicitis es la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del abdomen. Esta condición provoca dolor que, a medida que avanza la inflamación, se intensifica y puede agravarse con el tiempo.

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Victoria Kühne habla de Cristian Castro

Durante su asistencia a la Gala de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, hace una semana, Victoria Kühne fue abordada por la prensa, donde habló sobre su relación con el cantante.

“El mejor vocalista no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero”, expresó, según reportó ABC Noticias.

La productora musical destacó que existe una relación cercana entre ambas familias, basada en el respeto, por lo que no sienten la necesidad de cumplir con expectativas externas.

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Prefirió mantener su relación en privado, aunque no ocultó la admiración que siente por Verónica Castro, madre de Cristian: “Es alguien con quien crecí… Yo adoro a Verónica, la admiro profundamente, la respeto y la quiero. Mis papás la conocen desde que yo era una bebé; es alguien que ha estado en la casa de mi familia”, comentó.