Verónica Castro recibió un homenaje por su trayectoria de más de 60 años en los Premios Aura, le entregaron el galardón Leyenda de la mano de Eugenio Derbez, y ante el nuevo romance de su hijo Cristian, la actriz no se quedó callada.

Cristian Castro dejó atrás, ahora sí, a su exnovia Mariela, con quien se iba a casar y a quien conoció su madre Verónica Castro, pero ahora, esa historia con altas y bajas llegó a su final en noviembre de 2025 y el presente del cantante es Victoria Kühne, conocida por dirigir una empresa musical millonaria.

La noticia sorprendió a rodos pero al parecer no a la Vero, quien habló maravillas de la joven de 39 años que continúa con el legado de sus progenitores, quienes fundaron Victoria Records.

La actriz se mostró complacida con la nueva novia de su hijo de 51 años, quien recientemente terminó sus estudios de preparatoria; la Vero chuleó a la joven.

Así se veía Verónica Castro en la entrega de los Premios Aura.

"Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy muy linda", dijo ante la prensa.

Sobre los estudios universitarios que Cristian prometió seguir, su madre sólo espera que cumpla lo que dijo ahora que está enamorado.

"A ver ahora que está enamorado también que se dé un chancecito", dijo sonriente.

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Victoria Kühne y Cristian Castro acaban de comenzar una relación de noviazgo, como dio a conocer la artista multidisciplinaria. Fotos: Instagram, vía @victoriakuhne

Verónica Castro agradeció el amor y apoyo del público en estas seis décadas de trayectoria; Eugenio Derbez mencionó que Verónica había logrado convertirse realmente en una estrella, y contó la anécdota de cuando en Rusia a 20 grados bajo cero, dejaban de tomar vodka para prender el televisor y ver "Los ricos también lloran", telenovela protagonizada por la Vero y producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1979.

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¿Quiénes han sido las parejas de Cristian Castro?

El mismo Cristian Castro ha dicho abiertamente que es un hombre muy enamoradizo, en muchas de su relaciones el escándalo no ha faltado, y la polémica siempre ha acompañado al cantante e hijo de "El Loco" Valdés, quien ya se ha casado en tres ocasiones.

Valeria Liberman (2004–2009)

Relación: esposa (la más estable y larga)

Duración: 5 años de matrimonio

Hijos: Sí, dos hijos, Simone Candy y Mikhail Zaratustra

Simone Candy Castro (2005)

Mikhail Zaratustra Castro (2007)

Notas: Su divorcio fue mediático y conflictivo, con disputas legales por custodia.

Gabriela Bo (2003–2004)

Relación: esposa

Duración: ~1 año (matrimonio muy breve)

Hijos: No

Notas: La relación terminó abruptamente y fue muy comentada en medios.

Paola Erazo (2017)

Relación: novia / breve matrimonio simbólico

Duración: meses

Hijos: Sí, una hija llamada Rafaela

Notas: Se habló de boda, pero la relación fue inestable y de corta duración.

Carol Urban Flores (2019–2020)

Relación: esposa

Duración: 1 año

Hijos: No

Notas: Se casaron en secreto; la relación terminó poco después.

Maite Barra (2021–2022 aprox.)

Relación: novia

Duración: 1 año

Hijos: No

Notas: Relación intermitente, con rupturas y reconciliaciones públicas.

Mariela Sánchez (2023–2024 aprox.)

Relación: novia

Duración: meses (con idas y vueltas)

Hijos: No

Notas: Relación muy mediática en Argentina, marcada por polémicas.

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