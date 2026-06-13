Este sábado hay cuatro partidos de la Copa del Mundo, y el primero en abrir el telón es el que protagonizan Qatar y Suiza en el estadio Bahía de San Francisco, en Estados Unidos.

Después del empate entre Canadá y Bosnia, asiáticos y europeos pondrán fin a la actividad de la primera jornada en el grupo B del Mundial.

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El conjunto qatarí vuelve a la Copa del Mundo después de haber sido anfitriones hace cuatro años, y en su segunda participación histórica, buscan trascender ya sin la presión de ser locales.

Por el otro lado, los helvéticos sueñan con llegar a cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando fueron anfitriones.

Ambos tienen grandes aspiraciones pero todo empieza hoy, cuando den el primer paso en el Mundial 2026.

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Sigue el minuto a minuto del Qatar vs Suiza a continuación: