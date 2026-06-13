Este sábado las selecciones de Suiza y Qatar cierran la actividad de la primera jornada por el grupo B de la Copa del Mundo. Después del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, europeos y asiáticos lucharán por tomar el primer lugar del grupo.

Tras ser anfitrión en 2022 y despedirse en la Fase de Grupos, Qatar vuelve a la Copa del Mundo, ahora sin la presión de jugar en su casa y con su gente y con la expectativa de avanzar a la siguiente fase. Llegaron a este Mundial después de ser líderes en las Eliminatorias de la AFC y de vencer a Emiratos Árabes Unidos en la Ronda Final, para asegurar su segunda participación mundialista.

En cambio, las Cruces Rojas clasificaron al Mundial como líderes de su grupo en las Eliminatorias de UEFA. La última vez que jugaron cuartos de final, su gran objetivo en esta edición, fue en 1954, justamente cuando fueron anfitriones del torneo.

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A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo el primero de cuatro partidos mundialistas este sábado.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO QATAR VS SUIZA?

Fecha : sábado 13 de junio 2026

: sábado 13 de junio 2026 Horario : 13:00 horas (centro de México)

: 13:00 horas (centro de México) Sede : Estadio de San Francisco, Santa Clara, California

: Estadio de San Francisco, Santa Clara, California Transmisión: ViX Premium a través del Pase Mundialista

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