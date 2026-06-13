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La fiebre mundialista entra a su tercer día de actividad. Luego de que los tres anfitriones debutarán, es el turno del resto de selecciones, y hoy, sábado 13 de junio, el Mundial 2026 ofrecerá una cartelera con cuatro duelos.
El partido más atractivo en el papel, será el Brasil vs Marruecos, en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, en punto de las 4:00 pm, horario del Centro de México.
Los dirigidos porCarlo Ancelotti buscarán regresar a los grandes escenarios en este torneo, mientras que los marroquís llegan como un equipo que puede complicarle las cosas a cualquiera.
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Antes de ese encuentro, a las 13:00 horas, Catar y Suiza se verán las caras en el estadio de San Francisco, en Santa Clara, California. Donde los suizos salen como favoritos.
A las 7:00 de la noche, Haití enfrentará a Escocia en el estadio de Boston, e intentarán rescatar algún punto en esta justa mundialista.
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Finalmente, Australia y Turquía jugarán a las 22:00 horas, en el estadio Vancouver, en Canadá.
¿Dónde ver los partidos del Mundial, HOY?
- Catar vs Suiza: Plan mundialista de ViX
- Brasil vs Marruecos: VIX, Canal 5, Canal 7, TUDN
- Haití vs Croacia: Plan mundialista de ViX
- Australia vs Turquía: Plan mundialista de ViX
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