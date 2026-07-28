Naucalpan, Méx.- La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75 por ciento y se prevé que la obra civil concluya este año, mientras que el inicio de operaciones está programado para los primeros meses de 2027, informó el Gobierno municipal de Naucalpan.

A través de un comunicado, las autoridades municipales recordaron que el sistema contará con 11 estaciones y un recorrido de más de 9.5 kilómetros, desde el Mexipuerto Cuatro Caminos hasta Lomas del Cadete.

De acuerdo con la información del proyecto, el trayecto completo tendrá una duración aproximada de 27 minutos, mientras que el tiempo actual de traslado hacia el Metro Cuatro Caminos puede alcanzar una hora.

El sistema contará con 11 estaciones y un recorrido de más de 9.5 kilómetros

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La obra contempla la instalación de 62 postes, de los cuales más de la mitad ya fueron colocados, así como 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una.

El Mexicable Línea 3 dará servicio a más de 60 comunidades y se estima que beneficiará a unas 40 mil personas al día.

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El proyecto también contempla la conexión de las zonas altas de Naucalpan con el Metro Cuatro Caminos.

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Las estaciones serán Mexipuerto Cuatro Caminos, Alce Blanco, Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Centenario, La Tolva, Parque La Hormiga, Izcalli Chamapa, Benito Juárez y Lomas del Cadete.

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El proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de una en Alce Blanco.

Según la información proporcionada sobre la obra, las cabinas tendrán asientos, iluminación LED, videovigilancia, conexión inalámbrica a internet y sistema de audio.

El sistema tendrá una longitud de más de 9.5 kilómetros y se prevé que conecte a cerca de 700 mil habitantes de la región.

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vr/cr