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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este martes 28 de julio en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.
En esas alcaldías se prevén vientos de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:55 y las 20:00 horas de este día.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población estar atenta a peligros asociados, como la caída de ramas, árboles y lonas: a objetos caídos en los caminos y carreteras; así como daños a mobiliario urbano o de viviendas.
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