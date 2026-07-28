La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, y el jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, inauguraron en San Miguel Topilejo la Estación de Bomberos de los Pueblos, la número 19 de la capital, para fortalecer la atención de emergencias en la montaña de Tlalpan y reducir los tiempos de respuesta.

La construcción y el equipamiento de la estación representaron una inversión cercana a 30 millones de pesos.

La edil morenista afirmó que la apertura de este lugar es un hecho histórico, pues concreta un proyecto que durante más de 25 años no se materializó. “Con esta estación estamos siguiendo al pie de la letra la esencia del proyecto de la Cuarta Transformación, que es la justicia social: llegar a los rincones más lejanos para darles los mejores servicios”.

El Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la nueva base se incorpora como la Estación 19 de la corporación. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Recordó que antes, la única estación que daba servicio a la demarcación estaba sobre Viaducto Tlalpan, lo que implicaba recorridos de casi una hora para atender una emergencia en los pueblos de la montaña. “En una emergencia, unos minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”.

La alcaldesa agradeció el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien dotó de recursos al Cuerpo de Bomberos, así como a las autoridades comunales de Topilejo, que facilitaron el terreno.

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Destacó que la estación forma parte de una estrategia integral en Topilejo, donde recientemente se inauguró la Utopía del Maíz y próximamente iniciarán obras de infraestructura hidráulica.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atiende en promedio 170 servicios de emergencia cada 24 horas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Al respecto, Pérez Cova informó que la nueva base se incorpora como la Estación 19 de la corporación y trabajará coordinada con cuatro subestaciones para ampliar la cobertura en la capital.

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Detalló que el Heroico Cuerpo de Bomberos atiende en promedio 170 servicios de emergencia cada 24 horas, por lo que la nueva base recortará los tiempos de respuesta en la zona alta, donde antes una emergencia podía tardar hasta una hora en ser atendida.

“No solamente atendemos incendios; también respondemos a choques con personas atrapadas, rescates de animales, fugas de gas y muchas otras emergencias que requieren una respuesta inmediata”, dijo.

vr/cr