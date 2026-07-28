Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a tres personas privadas de su libertad en Veracruz, después que se cumplimentaron órdenes de cateo en 10 inmuebles localizados en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, derivado de las labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancia y seguimiento, los efectivos identificaron estos inmuebles, relacionados con el delito de secuestro.

Con la información recabada se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas.

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Durante las diligencias, al intervenir un inmueble ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Veracruz, fueron liberadas tres personas privadas de su libertad, dos de ellas contaban con fichas nacionales de búsqueda. A las víctimas se les brindó atención médica y psicológica para salvaguardar su integridad física.

También, como resultado de dichos cateos se aseguraron siete equipos de telefonía celular, dos sobres con tarjetas SIM, una báscula gramera, una funda para arma de fuego con porta cargadores, diversos cartuchos útiles y documentación.

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En el operativo también participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Los inmuebles y objetos asegurados fueron procesados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.

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Las dependencias refrendaron su compromiso de trabajar coordinadamente para combatir el delito de secuestro, localizar y liberar a las víctimas, así como fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la población.

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