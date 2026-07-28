Un presunto delincuente murió y otro fue detenido luego de un intento de robo a una empresa de desperdicios industriales ubicada en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron sobre la calle San Pascasio, donde dos hombres ingresaron al establecimiento y, presuntamente, amagaron a los trabajadores con una réplica de arma de fuego para exigir el dinero de la caja registradora.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), uno de los empleados, de 26 años, al considerar que su vida y la de sus compañeros estaba en riesgo, tomó un arma de fuego que se encontraba en el mostrador e hizo varias detonaciones para repeler la agresión.

Muere tras intento de robo en empresa de desperdicios en Coyoacán. Foto: Especial

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Uno de los presuntos asaltantes resultó herido de bala en una pierna y, tras intentar huir junto con su cómplice, cayó inconsciente a unos metros del negocio.

Paramédicos del ERUM acudieron al sitio y confirmaron que el hombre, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, ya no contaba con signos vitales a consecuencia de la lesión por disparo de arma de fuego. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaron las diligencias correspondientes.

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El segundo implicado fue detenido por policías de la SSC, quienes le aseguraron una réplica de arma de fuego y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

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Por su parte, el trabajador que realizó los disparos también fue presentado ante la autoridad ministerial, junto con el arma utilizada, para rendir su declaración y determinar el deslinde de responsabilidades conforme al desarrollo de la investigación.

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