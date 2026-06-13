East Rutherford.— Previo a su debut en el Mundial, Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, dijo que, “en este momento, no hay un equipo claramente favorito para ganar el trofeo.

“España es una de las favoritas, pero en este momento no hay un equipo claramente favorito para la Copa del Mundo”, afirmó el técnico italiano previo al encuentro contra Marruecos.

Asimismo, señaló que va a ser un Mundial muy equilibrado, donde muchos de los equipos competirán hasta el final.

En este sentido, puso como ejemplo a su rival de este sábado, Marruecos, una selección muy organizada y con calidad.

“Marruecos es uno de los mejores equipos de África. Subcampeón o campeón de la Copa de África, no quiero entrar en ese tema, pero es un equipo muy bien preparado y fuerte”, analizó.

Por su parte, el delantero de la selección brasileña Vinícius Junior aseguró que no ha venido a la competencia de Norteamérica 2026 para ser el mejor jugador del torneo, sino para “cambiar la historia” de la Canarinha y demostrar a todos que pueden ser campeones.

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“Sólo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones”, afirmó el extremo del Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut en el MetLife Stadium.

El ‘7’ de la Seleção aseguró que está en el momento más especial e importante de su carrera y en nivel físico y técnico ideal.

Asimismo, afirmó que volver a estar al lado de Ancelotti, con el que coincidió en el Madrid, le da mucha confianza para poder repetir con la absoluta los éxitos que ha conseguido en los últimos años en el club blanco.

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