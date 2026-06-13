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Este viernes la Selección de Estados Unidos se convirtió en el último equipo de los anfitriones en debutar en el Mundial 2026 y lo hizo de la mejor manera: ganando por goleada. Lo hicieron sobre Paraguay (4-1) en el estadio SoFi y dieron un golpe en la mesa de cara al cierre de la fase de grupos.
Los dirigidos por Mauricio Pochettino pasaron por encima a la Albirroja, que decepcionó a los miles de paraguayos que viajaron a Los Ángeles para ver el debut de Paraguay en un Mundial después de 16 años.
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Como era de esperarse, las redes sociales dividieron opiniones respecto al partido. Hubo quienes festejaron el triunfo estadounidense y otros que se burlaron de la derrota paraguaya, que no es lo mismo. Ambos, lo hicieron compartiendo LOS MEJORES MEMES.
A continuación, les compartimos las mejores imágenes de redes sociales después de la paliza de Estados Unidos sobre Paraguay.
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